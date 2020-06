Tribes of Midgard – Weiterer Titel für die PS5 angekündigt

Nachdem gestern im Stream von Sony bereits einige Spiele für die kommende Playstation 5 angekündigt wurden, gaben Entwicklerstudio Norsfell und Publisher Gearbox Publishing nun ebenfalls eine Veröffentlichung ihres Projekts Tribes of Midgard für die Nextgen Konsole bekannt. Zuvor war das Wikinger-Coop-Spiel zunächst nur für den PC angekündigt gewesen und kann auf Steam bereits vorgemerkt werden.

In dem Spiel schlüpft ihr in die Rolle eines Wikingers, mit dem ihr einer gewaltigen Invasion gefählicher Giganten während Rangnarök bestehen müsst. Ihr lebt in einem Dorf, dem der Samen vom Weltenbaum Yggdrasil innewohnt, den es zu beschützen gilt. Waffen müssen geschmiedet und Vorkehrungen getroffen werden, um dem Übel zu widerstehen, dass auf euch wartet.

Auf diese Features könnt ihr euch bei Tribes of Midgard freuen

Bei eurem Kampf ums Überleben begegnen euch viele spannende Spielelemente, die wir euch hier einmal aufgeführt haben.

Bis zu 10 Wikinger im Online Coop



Bildet einen Stamm von einem bis zu 10 Spielern und überlebt gemeinsam solange ihr könnt.

Erkundet Midgard



Entdeckt uralte Relikte, trefft wandernde Händler und enthüllt tückische Feindlager.

Stellt legendäres Equipment her



Nutzt gesammelte Materialien um Ausrüstung und Hilfsmittel herzustellen.

Verteidigt nachts euer Heim



Arbeitet zusammen um Hel’s Legionen aufzuhalten, wenn sie nachts in euer Dorf einfallen.

Baut was das Zeug hält



Baut Konstruktionen um Hindernisse zu überwinden und euer Dorf zu verteidigen.

Kämpft euch gemeinsam durch die Wildnis



Stellt euch diversen Feinden und lootet was das Zeug hält, während ihr die Welt erkundet.

Stoppt die Giganten um Ragnarök zu verhindern



Haltet sie auf, bevor sie den Samen erreichen können.

Das Spiel soll jedoch wahrscheinlich nicht zum Launch der PS5 erscheinen, sondern irgendwann im Jahr 2021.

Quelle: Steam