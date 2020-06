Sackboy A Big Adventure – Der Sackboy wagt einen Alleingang

Nach drei Little Big Planet-Spielen gibt der Sackboy nun mit Sackboy A Big Adventure sein Solo-Debut. Anders als in den drei Spielen wird es keine 2D-Level geben, sondern es wird ein 3D-Jump’n’Run werden.

Macht Sackboy A Big Adventure jetzt Mario & Co. Konkurrenz?

Der Trailer zeigt bereits eine Menge Gameplay und wir bekommen wohl ein typisches buntes 3D-Jump’n’Run, wie man es natürlich hauptsächlich von Nintendo kennt. Viele Elemente erinnern stark an Super Mario und Konsorten, es hat jedoch dennoch seinen eigenen Charme. Ob man wie in den Little Big Planet-Spielen Level selber bauen kann, wurde nicht verraten. Ebenfalls bleibt Sony ein Releasedatum schuldig. Es erscheint natürlich exklusiv für die Playstation 5.

