Resident Evil VIII: Village – Gerüchte rund um Teil 8 bestätigt

Capcom hat den neusten Teil der Resident-Evil-Serie enthüllt: Resident Evil VIII: Village.

Resident Evil VIII: Village mit Chris Redfield und Monstern

Der nächste Hauptteil des Resident-Evil-Franchises wurde im Rahmen des Playstation 5 Reveal-Events offiziell bestätigt und damit auch ein Großteil der im Vorhinein aufkeimenden Leaks bzw. Gerüchte.

Das Horror-Spiel zeigte sich am Abend bereits in einem ersten gruseligen Trailer. Zu sehen waren Serienveteran Chris Redfield in einem völlig neuen Design, diverse Monster und Kreaturen wie beispielsweise Werwölfe sowie einige schaurige Kulissen.

Resident Evil VIII: Village soll 2021 für PlayStation 5 erscheinen.