Ratchet & Clank Rift Apart – Insomniac Games präsentiert erstes Gameplay

Mit Ratchet & Clank Rift Apart steht bereits der nächste Serienteil aus dem Hause Insomniac Games ins Haus.

Ratchet & Clank Rift Apart offiziell angekündigt

Wie Sony am Abend im Rahmen von Sonys PlayStation 5 Reveal-Event bekannt gab, werkelt der renommierte Entwickler Insomniac Games derweil an einem neuen Videospiel rund um die beiden Haudegen Ratchet und Clank. In Ratchet & Clank Rift Apart darf unser ungleiches Duo erstmals nun auch die Raumzeitebene unsicher machen und erhält die Möglichkeit über Dimensionsrisse die verschiedensten Welten zu bereisen.

In einem ersten Gameplay-Trailer präsentierte das Studio zudem erste Kampfsequenzen und -mechaniken. Via Radialmenü hat Ratchet erneut Zugriff auf allerlei verrückte Wummen und kann seinen Kontrahenten mittels Raumshifting so richtig einheizen. Rift Apart setzt verstärkt auf Raytracing und soll von den neuen Features des DualSense-Controllers profitieren.

Einen finalen Releasetermin für die Playstation 5 nannte man indes nicht.