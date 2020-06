Hearthstone – Dämonenwendfest der Musik und Rache bringt eine Menge neuen Content

Es steht ein gewaltiges Update für Hearthstone in den Startlöchern. Am 9. Juni, also bereits am Mittwoch, startet das Dämonenwendfest der Musik und Rache. Innerhalb von vier Wochen werden nach und nach neue Inhalte und Spielmodi im Spiel hinzugefügt, völlig kostenfrei. Vor allem Fans des Schlachtfeldmodus dürfen sich über eine Menge Neuerungen freuen.

Der Hearthstone Schlachtfeldmodus heißt die Piraten willkommen

Die Piraten halten Einzug in den Schlachtfeldmodus und bringen drei neue Helden, 17 neue Diener und einen wiederkehrenden Helden ins Spiel. Das sind sie:

Bei jeder Partie im Schlachtfeldmodus bilden fünf der sechs aktuell verfügbaren Dienertypen (Wildtiere, Dämonen, Drachen, Mechs, Murlocs und jetzt auch Piraten) den Rekrutierungspool. Die aktiven Dienertypen werden euch bei der Heldenauswahl angezeigt – außerdem könnt ihr sie in der Rekrutierungsphase jederzeit einsehen, indem ihr eure Maus über das Deck von Bob dem Braumeister bewegt. Um die Fairness zu wahren, werden Helden mit Synergien rund um bestimmte Dienertypen aussetzen, wenn dieser Dienertyp nicht verfügbar ist. Piraten werden dauerhaft verfügbar sein, bis sie sich dann in einem zukünftigen Update den anderen Dienertypen in der wechselnden Dienerauswahl anschließen. Spieler mit Schlachtfeldbonus haben früheren Zugang zu den neuen Helden, am 23. Juni sind sie für alle Spieler verfügbar.

Soloabenteuer – Die Höllenfeuerprobe

Am 17. Juni startet eine kostenlose Solokampagne, wo ihr in die Rolle von Alanna Sternensucher schlüpft. In fünf Kapiteln kämpft sie an der Seite von Illidan gegen Mecha-Jaraxxus. Außerdem tritt sie den Helden im Schlachtfeldmodus bei. Besitzer der Schlachtfeldboni können sie ab dem 16. Juni ausprobieren, alle anderen Spieler am 30. Juni.

Herausforderungen der Höllenfeuerprobe

In Woche 3 gibt es die Höllenfeuerprobe. Hier stellt ihr ein Deck zusammen und tretet gegen allerlei Fieslinge an, die ihr aus The Burning Crusade kennen könntet. Als Belohnung winkt euch die goldene Karte Kael’thas Sonnenwanderer. Zeitgleich kehrt außerdem das Kartenchaos “Die Feuertaufe” zurück.

Das große Finale: Die Krawallkuppel

Abgeschlossen wird das Event durch ein neues Kartenchaos. In der Krawallkuppel wählt ihr eine Klasse, eine Waffe und dann geht es so richtig los. Es ist ab dem 1. Juli spielbar.

Am 17. Juni starten zudem neue legendäre Questreihen:

17. Juni, 18:00 Uhr MESZ : Schließt Kapitel 1 des Soloabenteuers Höllenfeuerprobe ab und erhaltet jeweils eine Packung aus Ruinen der Scherbenwelt, dem Jahr des Drachen und Verschwörung der Schatten.

: Schließt Kapitel 1 des Soloabenteuers Höllenfeuerprobe ab und erhaltet jeweils eine Packung aus Ruinen der Scherbenwelt, dem Jahr des Drachen und Verschwörung der Schatten. 24. Juni, 18:00 Uhr MESZ : Spielt 4 Herausforderungen der Höllenfeuerprobe und erhaltet jeweils eine Packung aus Ruinen der Scherbenwelt, dem Jahr des Drachen und Retter von Uldum.

: Spielt 4 Herausforderungen der Höllenfeuerprobe und erhaltet jeweils eine Packung aus Ruinen der Scherbenwelt, dem Jahr des Drachen und Retter von Uldum. 1. Juli, 18:00 Uhr MESZ: Spielt 4 Partien im Kartenchaos und erhaltet jeweils eine Packung aus Ruinen der Scherbenwelt, dem Jahr des Drachen und Erbe der Drachen.

Quelle: Playhearthstone