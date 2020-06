Google Stadia – Cyberpunk 2077 kommt erst Ende des Jahres

Besonders rosig sieht es um für den Streaming-Anbieter Google Stadia nicht aus. Nun wurde bekannt, dass Cyberpunk 2077 erst Ende des Jahres für die Plattform erscheinen wird.

Könnt ihr bis Ende des Jahres warten?

Der Streaming-Anbieter Google Stadia hat seit Beginn an stark zu kämpfen, um einen Fuß in in die Gaming-Branche zu finden. Durch fehlende Spiele und gebrochene Versprechen, kann sich Stadia derzeit nicht durchsetzen. Nun kommt der nächste Rückschlag, denn Cyberpunk 2077 wird es Ende des Jahres, auf der Plattform erwartet. Das Spiel erscheint bereits am 17. September 2020 für PC, Xbox One und PlayStation 4. Dies wird eine herbe Enttäuschung für Benutzer von Stadia sein. Solche Triple-A-Titel wäre wichtig für Google, um einen Erfolg für die Plattform zu verzeichnen. Wer nicht so lange warten will, wird auf eine der anderen Plattformen umsteigen. Damit verschwindet Stadia immer weiter in der Versenkung. Wie lange kann sich der Anbieter noch über Wasser halten, wenn es so weitergeht? Was haltet ihr von Stadia und dem Konzept?

Quelle: CD Projekt RED