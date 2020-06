Dead Island 2 -Spielbare Version von 2015 aufgetaucht

Mit Dead Island 2 befindet sich bereits seit geraumer Zeit das Sequel zum Zombie-Shooter aus dem Jahre 2011 in Entwicklung. Nach diversen Entwicklerwechseln sind nun unlängst erste Bilder zu einer früheren Fassung geleakt.

Dead Island 2 Demo von 2015 spielbar

Die spielbare Vorabfassung zum Zombie-Abenteuer tauchte nun via 4Chan auf und zeigte einen recht frühen Stand des Spiels aus der Feder von Entwickler Yager. Wir erinnern uns: die deutsche Spieleschmiede wurde vom Projekt damals abgezogen, wonach Studio Sumo Digital die Arbeiten übernahm. 2019 folgte der nächste Wechsel und mittlerweile werkelt Homefront: The Revolution-Entwickler Dambuster Studio am Spiel.

In der frühen, spielbaren Demo läuft man durch ein sonnenüberflutetes Los Angeles und stellt sich der Aufgabe die untoten Feinde mit einem weitreichenden Waffenarsenal niederzustrecken. Die Gameplay-Demo enthält allerdings ebenfalls einige Bugs und Clippingfehler, was den recht frühen Zustand des Videos unterstreicht. Angeblich stammt diese spielbare Version aus dem Jahr 2015, also kurz nach der Ankündigung des Sequels auf Sonys E3-Präsentation. Das Material kann sich mittlerweile ebenfalls auf YouTube angesehen werden.

Einen groben Releasezeitraum für Dead Island 2 gibt es derweil nicht.

Quelle: Eurogamer