Skater XL – Release auf Ende Juli verschoben

Skater XL wird nicht mehr wie ursprünglich geplant am 7. Juli 2020 auf den Markt kommen.

Neues Video veröffentlicht

Die Entwickler von den Easy Day Studios haben den Releasetermin des Skateboarding Games Skater XL um einige Wochen nach hinten geschoben. Anstatt wie geplant am 7. Juli, wird der Titel nunmehr am 28. Juli 2020 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen.

“Hey Jungs! Wir wollten euch nur wissen lassen, dass die Version 1.0 einige Wochen später als zum ursprünglichen Datum veröffentlicht wird. Trotz unserer Bemühungen und teilweise aufgrund von Dingen, die außerhalb unserer Kontrolle liegen, werden wir den physischen und digitalen Start von Skater XL 1.0 auf PlayStation 4, Xbox One und PC verschieben. Wir bedanken uns für die Geduld aller, die an der Fertigstellung des Spiels arbeiten.”

Konkrete Gründe für die Verschiebung nannte das Entwicklergespann zwar nicht, als kleines Trostpflaster veröffentlichte man aber bereits einen neuen Trailer, der Einblicke in erste Features und Gameplay-Mechaniken gewährt.

Quelle: Easy Day Studios