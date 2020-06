Kingdoms of Amalur Re-Reckoning – Collector’s Edition vorgestellt

Das Remaster Kingdoms of Amalur Re-Reckoning bekommt nebst einer Standard Edition auch eine wertigere Collector’s Edition spendiert.

Wie Publisher THQ Nordic unlängst bekannt gab, wird die Neuauflage zu Kingdoms of Amalur Reckoning auch in einer umfangreichen Collectors Edition auf den Markt kommen. Diese beinhaltet abseits des Soundtracks einige physische Extras, die sich insbesondere an Fans des Geheimtipps richten. Mit dabei sind ein Amalur-Schlüsselanhänger, der offizielle Soundtrack auf CD sowie fünf Amalur-Artworks. Herzstück der Version ist die ca. 20cm große Alyn Shir-Statue, die optisch einiges hermacht.

“The hit RPG returns! From the minds of the bestselling author R.A. Salvatore, Spawn creator Todd McFarlane, and Elder Scrolls IV: Oblivion lead designer Ken Rolston, comes Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning. Remastered with stunning visuals and refined gameplay Re-Reckoning delivers intense, customizable RPG combat inside a sprawling game world.”