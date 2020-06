Valorant – Entwickler schließen eine Umsetzung für Konsolen nicht aus

Valorant könnte eines Tages auch für Heimkonsolen erscheinen. Der Helden-Taktik-Shooter aus dem Hause Riot Games ist aktuell in aller Munde und Konsoleros fragen sich bereits seit der offiziellen Ankündigung von Valorant, ob auch sie auf eine Umsetzung hoffen dürfen. Die Entwickler bezogen heute zu diesem Thema Stellung und lassen auf eine mögliche Portierung hoffen. Mehr dazu erfahrt ihr im Folgenden.

Der Taktik-Shooter Valorant wurde diese Woche exklusiv für den PC veröffentlicht und konnte uns zumindest voll überzeugen. Doch wie schaut es für die Besitzer einer PlayStation oder Xbox aus? Bislang hielten sich die Entwickler zu diesem Thema bedeckt, was auch durchaus nachvollziehbar ist, wenn man die Zielgruppe des Videospiels betrachtet. Als reiner kompetitiver Taktik-Shooter, der extrem auf exaktes Zielen ausgelegt ist, erscheint eine Portierung für Konsolen schwierig umsetzbar. Dementsprechend gab Riot heute zu verstehen, dass sie zwar an einem Port für Konsolen arbeiten, aber noch lange keine befriedigende Möglichkeit gefunden haben, auch das Spielgefühl adäquat zu portieren. Laut ihnen muss das Gameplay abgeändert werden, um mit einem Controller richtig funktionieren zu können:

But there’s a way to play this game and there’s a way to experience this game that we’re not entirely sure translates completely to console play. If we feel like we can deliver this experience on those platforms, we absolutely will, but we really want Valorant to stand for a certain type of gameplay and a certain type of experience.