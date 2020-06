PC Gaming Show – Event verschoben

Die populäre Videospiel-Messe E3 wird in diesem Jahr aufgrund der anhaltenden Pandemie bekanntlich nicht stattfinden. Die alljährliche und im Rahmen der Messe laufende PC Gaming Show soll uns dennoch auch 2020 mit neuen Infos rund um das leistungsstarke Medium beglücken. Der festgesetzte Termin für das digitale Event wurde nun allerdings kurzfristig verschoben.

PC Gaming Show am 13. Juni

Die PC Gaming Show sollte ursprünglich am 6. Juni stattfinden und uns mit einem bunten Potpourri an neuen Informationen, Gameplay-Szenen und frische Ankündigungen unterhalten. Der morgige Termin wurde nun allerdings kurzfristig gestrichen. Grund dafür: die anhaltenden Proteste in den USA. Zuletzt verkündete bereits Sony, dass man das Event anlässlich der PlayStation 5 zugunsten des Kampfes gegen den Rassismis verschieben wolle. Auch die Absage des alljährliche PC-Events soll den Portesten in den USA mehr Raum schenken und der Aussage gegen den Rassismus stärker Gewichten. Während Sony bislang noch kein neues Datum nannte, zurrten die Veranstalter hinter fer PC Gaming Show bereits ein neues Datum fest. So soll das digitale PC-Spektakel nun am 13. Juni stattfinden.

Quelle: PC Gamer