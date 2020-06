Game Gear Micro – Retro-Konsole kommt in Mini-Versionen

Nintendo hat es vorgemacht und nach und nach ziehen andere Firmen nach. Minikonsolen sind also nichts neues mehr und so mischt nun auch SEGA mit dem Game Gear Micro im Geschäft der kleinen Retro-Konsolen mit. Dies heißt jedoch nicht, dass sie nicht etwas anders machen als erwartet. So bringen sie ihren Handheld aus dem Jahre 1990 ganze vier mal in Miniaturform auf den Markt.

Vier Game Gear Micro-Konsolen mit je vier Spielen

Die Minikonsole von SEGA kommt in vier unterschiedlichen Varianten daher. Gekennzeichnet sind sie durch die Farben Blau, Rot, Gelb und Schwarz. Jeder Mini-Handheld kommt mit vier vorinstallierten Spielen, abhängig von ihrer Farbe. Das sind die Titel der jeweiligen Versionen:

Schwarz

• Sonic The Hedgehog

• Puyo Puyo Tsu

• Out Run

• Royal Stone

Blau

• Sonic & Tails

• Gunstar Heroes

• Sylvan Tale

• Baku Baku Animal

Gelb

• Nazo Puyo: Arle no Roux

• Shining Force

• Shining Force II

• Shining Force: Final Conflict

Rot

• Megami Tensei Gaiden: Last Bible

• Megami Tensei Gaiden: Last Bible Special

• The G.G. Shinobi

• Columns

Zusätzlich gibt es ein Set, in welchem alle vier Konsolen enthalten sind. Dazu gibt es das SEGA Big Window-Zubehör, welches auch damals für das originale Game Gear erschienen ist. In Japan soll das Game Gear Micro am 6. October für umgerechnet ca. 40 € auf den Markt kommen, das Set kostet ca. 242 €. Ein westlicher Release wurde noch nicht angekündigt.

Quelle: siliconera