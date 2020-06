Electronic Arts – Zahlreiche Spiele jetzt auf Steam erhältlich

Wie Electronic Arts bereits Ende 2019 angekündigt hatte, bietet der Spiele-Publisher jetzt mehr seiner Games auch auf Steam an. Ab sofort findet ihr dort zahlreiche bisher Origin-exklusive Titel. Auch DLCs gehören nun zum Sortiment und zudem sind viele der EA-Spiele bis zum 09. Juli 2020 stark reduziert. So gibt es zum Beispiel Mirror’s Edge für gerade mal 1,99 Euro oder die GOTY Edition von Dragon Age Inquisition für 16,99 Euro.

EA Access bald auf Steam

Die Zusammenarbeit zwischen EA und Valve geht sogar so weit, dass das Abo EA-Access bald auch via Steam abrufbar ist. Für einen gewissen Monatspreis könnt ihr dann also alle enthaltenen Games auch via Steam spielen. Darüber hinaus soll es demnächst möglich sein, dass Steam- und Origin-Spieler via Crossplay zusammenspielen können. Wann genau diese Features zur Verfügung stehen, ist noch nicht bekannt, allerdings steht bei den EA-Spielen bereits, dass das Abo bald verfügbar sein wird.

Quelle: businesswire