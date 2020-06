Resident Evil 3 – Es kommen keine DLC’s

Mit dem Remake zum Horror-Klassiker Resident Evil 3 überzeugte auch in diesem Jahr Capcom mit einer Neuauflage der populären Reihe. Fans, die auf diverse Story-Erweiterungen zur Neuauflage gehofft haben, werden nun allerdings enttäuscht.

Keine Zusatzinhalte für Resident Evil 3 geplant

So meldete sich unlängst Producer Peter Fabiano zu Wort. Kurz und Knapp erklärt dieser, dass für Resident Evil 3 zukünftig keine DLC’s oder Zusatzinhalte geplant seien. Das Spiel sei abgeschlossen und bereits als fertiges Produkt veröffentlicht worden. Dabei schließt Fabiano allerdings aus, dass das Spiel nicht weiter optimiert wird. Horror-Fans dürfen sich also auch zukünftig darauf verlassen, dass Updates veröffentlicht und etwaige Verbesserungen vorgenommen werden. Das Remake zu Resident Evil 3 erschien am 3. April 2020 für PC, PlayStation 4 und Xbox One.

Quelle: PlayFront