Elite Dangerous: Odyssey – Eine umfangreiche Erweiterung für die Anfang 2021 erscheint

Anfang 2021 sollten sich alle Elite Dangerous-Fans dick im Kalender anstreichen. Schließlich erscheint eine neue wichtige Erweiterung für das Hauptspiel. Elite Dangerous: Odyssey markiert die Geburtsstunde einer neuen Ära für die langjährige definitive Weltraumsimulation, in der Spieler unzählige neue Planeten mit neuer Technologie entdecken können.

Das Gameplay bringt das Leben an der Grenze des Weltraums in neue Tiefen und ermöglicht es den Spielern, ihren eigenen Weg durch eine Vielzahl von Missionen zu finden, die von Diplomatie und Handel bis hin zu tödlicher Heimlichkeit und umfassenden Kämpfen reichen. Verschiedene Einstellungen, Ziele und NPCs bieten endlose Missionsvielfalt und eine nahezu unendliche Menge an Inhalten.

“Odyssey ist unsere bislang ehrgeizigste Elite Dangerous-Erweiterung”, sagt David Braben, Gründer und CEO von Frontier. „Es ist eine enorme Leistung des Teams, die Abdeckung auf das Superfeinmaßstab auszudehnen, das für das Spielen zu Fuß erforderlich ist, während die in Lichtjahren gemessenen enormen Rohdistanzen eingehalten werden. Wir hoffen, dass ihr euch uns anschließt, um diese Entdeckungs- und Abenteuerreise fortzusetzen, wenn Elite Dangerous: Odyssey Anfang 2021 startet.”

Obwohl das Elite Dangerous-Universum ein unversöhnlicher Ort ist, können Spieler Trost finden und sich in sozialen Zentren in der gesamten Galaxie neu gruppieren, um ihre nächsten Verträge zu planen, neue Allianzen zu bilden und sogar die begehrten Dienste der Ingenieure zu beschaffen. Diese öffentlichen Bereiche sind auch der ideale Ort, um Waffen und Ausrüstung zu erwerben und zu verbessern, um sie an den Spielstil jedes Kommandanten anzupassen.

Quelle: Frontier Developments