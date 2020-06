A Total War Saga TROY – Erscheint umsonst im Epic Store

Epic Games lässt es derzeit richtig krachen, wenn es um das Thema Gratis-Spiele geht. Nun gab SEGA bekannt, dass A Total War Saga: TROY, bei Release umsonst im Epic Store erhältlich sein wird.

Zeitexklusiv bei Epic Games!

A Total War Saga: TROY, soll am 13. August 2020, zeitexklusiv im Epic Store erscheinen. Für Spieler, die den Titel in den ersten 24 Stunden herunterladen, wird das Spiel kostenlos sein. Im neusten Ableger der Total War-Reihe, stürzt ihr euch in den trojanischen Krieg und schlüpft in die Rolle mehrerer Helden, wie Achilles und Hektor. Wie auch schon bei den Vorgängern, erlebt ihr eine Kombination aus rundenbasierter Strategie und Echtzeitgefechten. In 2021 wird das Spiel auch auf andere ditgitale Gaming-Plattformen für PC erscheinen, wie zum Beispiel Steam. Der genaue Release-Termin, wurde jedoch noch nicht bekanntgegeben. Wer nicht so lange warten will, sollte sich den 13. August rot im Kalender markieren, um es sich bei Epic Games zu sichern.

Angebot Total War: Three Kingdoms Limited Edition [PC] Die Limited Edition enthält das Spiel mit einer Premium Deluxe Sonderverpackung sowie doppelseitige Kampagnenkarte & Charakterposter

Das nächste große historische Total War macht sich bereit

Erstmals taucht die mehrfach preisgekrönte Spieleserie ins alte China ein

Starke Fokus auf die Heldencharaktere im Spiel

Zielgruppen-Bewertung: Unbekannt

Quelle: SEGA via Pressemeldung