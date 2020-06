Outward – DLC “The Soroboreans” erscheint noch im Juni für PC

Für das Action RPG Outward, erscheint die erste Inhaltserweiterung “The Soroboreans”, bereits im Juni für den PC. Besitzer der Konsolen-Edition müssen sich noch etwas gedulden.

DLC erscheint im Juli für die Konsolen!

AM 16. Juni erscheint die Erweiterung auf dem PC und nur wenige Zeit später, am 7. Juli 2020, kommt die Erweiterung auch auf PlayStation 4 und Xbox One. Inhaltlich bringt “The Soroboreans” neue Fähigkeiten, Verzauberungen, einen neuen Waffentyp (Faustwaffen) und auch neue Dungeons und Kreaturen. Außerdem gibt es neue Fertigkeitenbäume und Statuseffekte. Die zwei neuen Fetigkeitenbäume werden Fluchmagier und Raser sein, zudem sorgen die realitätsverzerrenden Statuseffekte für frisches Gameplay. Waffen, Rüstungen und Schmuckstücke können nun auch mit dem neuen Verzauberungssystem verändert werden. Außerdem kommt ein Malus namens “Verderbnis” auf euch zu, der euch ein schnelles Ende bereiten kann, wenn ihr diesen nicht los werdet. Falls ihr nun Bock auf die neue Erweiterung habt, könnt ihr die ab Release für 19,99 € ergattern. Der DLC wird auf Steam, Epic und GOG verfügbar sein.

Quelle: Deep Silver