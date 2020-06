Ark: Survival Evolved – Ab 04. Juni 2020 eine Woche lang kostenlos im Epic Games Store

Nachdem Grand Theft Auto V, Civilization 6 und Borderlands: The Handsome Collection jeweils eine Woche lang kostenlos im Epic Games Store erhältlich waren, folgt an diesem Donnerstag der nächste Kracher. Mit Ark: Survival Evolved endet der Epic Games Mega Sale 2020 in der kommenden Woche. Zwischen dem 04.06.2020 17:00 Uhr und dem 11.06.2020 17:00 Uhr kann das Spiel exklusiv über den Launcher abgerufen werden.

Ark: Survival Evolved für den PC kostenfrei im Epic Games Store

Wer auf Survival Spiele steht, den dürfte vielleicht das Spiel ARK: Survival Evolved aus dem Hause Studio Wildcard interessieren. Ihr könnt euch entscheiden, ob ihr als Mann oder Frau spielen wollt. Habt ihr gewählt, strandet euer Charakter auf einer mysteriösen Insel, halb erfroren und verhungert. Der Name der Insel ist ARK. Ihr könnt mit dem nötigen Skill Dinosaurier und andere Geschöpfe, die über die Insel ziehen, zähmen und sogar reiten. Ihr könnt auf die Jagd gehen, Nahrungsmittel anbauen, Ressourcen abbauen, neue Technologien erlernen und Items craften. Außerdem ist es sinnvoll eine Basis zu errichten, in der ihr vor Wind und Wetter, sowie gefährlichen Kreaturen geschützt seid. Ihr könnt euch entscheiden, ob ihr euch mit anderen Spielern zusammenschließt um zu überleben, oder ob ihr es lieber auf eigene Faust versucht. Aber wieso seid ihr hier gestrandet und was hat es mit diesem komischen Implantat in eurem Arm auf sich? Findet es heraus.

