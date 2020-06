Podcast: Remake zu MAFIA und Tony Hawk sehen fantastisch aus, wie gut ist Netflix’s The Last Dance? | Folge 08

Die Podcaster Tobias Liesenhoff und Kevin Kreisel sind zusammen mit Lukas Hesselmann zurück auf Spotify und Apple Podcast. Ab sofort wird es, zum Start noch unregelmäßig, einen rund einstündigen Talk über die aktuellen Geschehnisse in der Film- und Gamingwelt geben.

Remakes sind weiterhin voll im Trend, egal in welcher Branche. Aus diesem Grund kommen nun auch weitere Klassiker der 2000er in neuer Form auf die aktuelle Konsolengeneration. Mit Mafia und Tony Hawk’s Pro Skater sind es zwei weitere großartige Titel, die bereits im August und September 2020 veröffentlicht werden. Doch welche Strategie steckt hinter der Veröffentlichung? Etwa, dass weitere neue Teile in absehbarer Zeit entwickelt werden? Dazu gibt es eine ausführliche Analyse der Michael Jordan-Doku The Last Dance.

Podcast über Mafia: Definitive Edition, Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 Remake und The Last Dance

