Sidequest – Die Gaming-News vom 31. Mai 2020

Auch an Pfingsten machen wir keine Pause und bieten euch in unserer Sidequest die interessantesten Gamingnews der Woche. Diesmal haben wir die Vorfreude auf einen Playstation 5-Livestream für euch eingepackt. Am 4. Juni bekommen wir in einer einstündigen Präsentation allerlei Spiele für die neue Konsolengeneration zu sehen. Außerdem besprechen wir neue Terminierungen für das Summer Game Fest, den Zustand von Bayonetta 3, die Juni-Angebote von Playstation Plus und Xbox Games with Gold und vieles mehr. Dies alles gibt es natürlich wie immer in unserem wöchentlichen Video.

Wöchentliche Gaming-News mit Sidequest