Power Rangers: Battle for the Grid – Erstes Kampspiel mit Crossplay auf fünf Plattformen

Crossplay ist ein immer wieder heiß diskutiertes Thema in der Gamingszene und Power Rangers: Battle for the Grid hat in diesem Aspekt nun einen Meilenstein erreicht. Am 1. Juni wird es das erste Kampfspiel sein, welches Crossplay auf fünf Plattformen unterstützt.

Das Kampfspiel zur TV-Serie ist am 26. März 2019 für die Xbox One und die Switch erschienen, am 2. April 2019 kam es für die PS4 und am 24. September auch auf dem PC. Nun wird am 1. Juni 2020 die Version für Google Stadia veröffentlicht und alle fünf Versionen sind miteinander kompatibel. Auch wenn Stadia in der Fangemeinde allgemein eher belächelt wird ist die Reaktion auf die Crossplay-Funktion recht positiv, besonders bei Kampfspielfans. Die allgemeine Meinung ist, dass dieser Zustand für Kampfspiele in Zukunft Standard sein sollte.

We are the Power Rangers!

Expect the Ranger Nation to grow as PRBFTG will be available for Stadia Pro subscribers starting June ⚡

That'll make us the first fighting game with full crossplay for PS4, Xbox One, Nintendo Switch, Steam and Stadia.

Tag your Stadia friends below! https://t.co/jT5YldUa5i

— Power Rangers: Battle For The Grid (@Battle4TheGrid) May 28, 2020