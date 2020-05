Dontnod – Entwickler öffnet neues Studio

Dontnod Entertainment, die Entwickler hinter Spielen wie Life is Strange, Remember Me und Vampyr, haben ein neues Studio eröffnet. Der französische Entwickler operiert nun auch von Montreal, Kanada aus.

Neues Projekt von Dontnod in Arbeit

Derzeit wird an Spielen wie Twin Mirror und Tell me Why gearbeitet. Das neue Studio in Montreal soll jedoch ein gänzlich neues Projekt starten. Derzeit werden deswegen Stellen in Montreal ausgeschrieben, um das Entwicklerteam zu vergrößern. Was man von dem neuen Spiel erwarten darf, wurde noch nicht verraten. CEO Oskar Guilbert verspricht jedoch, dass man mit Hochdruck daran arbeiten werde, ein Projekt abzuliefern, was die Erwartungen der Fans erfüllen wird.

Quelle: gematsu