Death Stranding – Ein Erfolg für Kojima Productions

In einem Interview mit Livedoor News bezeichnet Hideo Kojima sein erstes Game nach dem Konami-Aus als Erfolg. So habe sein Studio Kojima Productions mit Death Stranding nicht nur die Entwicklungskosten decken können, sondern sogar die geplanten Einnahmen übertroffen. Damit könne sich sein Team nach dem Release der PC-Version von schon auf das nächste Projekt vorbereiten.

Was kommt als Nächstes?

Über die genauen Pläne des Studios hat Hideo Kojima nichts verraten. Zwar befände sich ein neues Projekt bereits in der Planungsphase, aber dazu könne er noch nichts sagen. Scheinbar wurde erst vor Kurzem ein anderes Projekt ad acta gelegt, was ihn ärgere. In der letzten Zeit gab es immer wieder Gerüchte, dass Kojima hinter den Rechten von P.T. (Silent Hills) her sei, doch laut ihm seien diese falsch. Death Stranding erschien am 08. November 2019 für PlayStation 4. Der Release der PC-Version ist am 14. Juli 2020 geplant.

Quelle: Gematsu