Captain Tsubasa: Rise of New Champions – Release für Ende August bestätigt

Bandai Namco hat den finalen Releasetermin für Captain Tsubasa: Rise of New Champions bekannt geben und dabei auch gleich eine handvoll exklusiver Editionen vorgestellt.

Ende August startet das Fußballfieber

Captain Tsubasa: Rise of New Champions hat endlich ein finales Veröffentlichungsdatum spendiert bekommen. Das Arcade-Fußballspiel erscheint demnach am 28. August für PlayStation 4, Nintendo Switch und PC.

Nebst der kostengünstigen Standard Edition können sich Fans über eine Deluxe Edition, die Amazon-exklusive Collector’s Edition, Champions Edition und Legends Edition freuen. Am umfangreichsten fällt dabei die Legends Edition aus, die mit satten 1.989 Euro zu Buche schlägt und mit einem Tischkicker im exklusiven Design daherkommt.

Die Champions als auch die Legends Edition sind lediglich über den hauseigenen Store von Bandai Namco erhältlich.

Quelle: Bandai Namco