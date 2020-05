State of Play – The Last of Us: Part II im morgigen Stream

In wenigen Wochen ist es soweit und The Last of Us: Part II steht allen PlayStation 4-Besitzern zum Kauf bereit. Passend dazu kündigte Sony nun eine neue Ausgabe des eigenen Videoformates State of Play an, welches sich gänzlich mit dem heißerwarteten First-Party-Titel beschäftigen wird.

State of Play wird bereits morgen ausgestrahlt

Die State of Play wird somit sogar bereits am 27. Mai um 22 Uhr deutscher Zeit ausgestrahlt. Danach kann das Video wie gewohnt auch via YouTube angesehen werden. Sony und Entwickler Naughty Dog versprechen dabei einen tieferen Einblick in das Sequel der populären Dystopie. Das Ganze umfasst unter anderem neues Gameplay-Material. Die State of Play soll zudem gut 25 Minuten umfassen. Im offiziellen PlayStation Blog gab Sony ebenfalls bekannt, dass es bei dieser Show keine neuen Informationen zu der PlayStation 5 geben wird.

The Last of Us: Part II erscheint bereits am 19. Juni exklusiv für PlayStation 4. Ein spezielles Konsolen Bundle sowie diverses Zubehör im The Last of Us-Look kann ebenfalls bereits vorbestellt werden.

Quelle: PlayStation Blog