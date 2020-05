Assassin’s Creed: Valhalla – Entwickler versprechen weniger Grinding

Es sieht ganz danach aus als würde Assassin’s Creed Valhalla einige Features der bekannten Reihe leicht verändern. Die zwei jüngsten Iterationen der Assassinen-Saga hatten sich in vielen Gameplay-Elementen von reinen Rollenspielen inspirieren lassen und das gewohnte Action-Gameplay sinnvoll erweitert. Allerdings hatte insbesondere Odyssey mit einem mühseligen Fortschrittssystem etwas übertrieben, sodass die Entwickler den Ansatz für Valhalla überdacht haben. Mehr dazu erfahrt ihr im Folgenden.

In einem Interview mit Kotaku sprach Ashraf Ismail, der Creative Director von Valhalla, über die Änderungen am Fortschrittssystem des Action-RPG’s. Im Gegensatz zum direkten Vorgänger

Assassin’s Creed: Odyssey möchten die Entwickler den Rollenspiel-Part etwas runterfahren und zu den Wurzeln der Reihe zurückkehren. Insbesondere die ungeliebten “Progression Walls” von Odysee sollen der Vergangenheit angehören, die euch dazu gezwungen hatten ein gewisses Level zu erreichen bevor ihr ein neues Gebiet erkunden könnt. Für Valhalla haben sich die Entwickler ein völlig neues Level-System ausgedacht, welches weniger auf Level, sondern eher auf “Power” aufbaut. Wahrscheinlich lässt sich dieser Ansatz am ehesten mit dem von Destiny vergleichen. Inwiefern sich dieser neue Ansatz auf die wohl unausweichlichen Mikrotransaktionen auswirken wird, ist bislang noch unklar.

We have a new take on progression in this game. We have more the concept of power, power that is gained through, let’s say, the player gaining skills.