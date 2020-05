The Lego Ninjago Movie Videogame – Für kurze Zeit kostenfrei erhältlich

The Lego Ninjago Movie Videogame steht ab sofort und nur für kurze Zeit kostenfrei zum Download bereit!

Auf Konsolen und PC

Warner Bros. Interactive Entertainment und Entwickler TT Games haben in dieser schwierigen Zeit ein ganz besonderes Geschenk für Fans der Lego-Reihe in der Hinterhand: Das Lego Ninjago Movie Videogame gibt es derzeit für lau und zwar auf Xbox One, PlayStation 4 sowie dem PC. Der Download ist auf den Konsolen allerdings nur noch bis zum 21. Mai möglich. Auf dem PC muss der Download via Steam erfolgen, der Aktionszeitraum endet hierbei erst am 22. Mai um 9 deutscher Zeit.

Außerhalb der Gratis-Aktion schlägt das Spiel zum Film mit 30 Euro auf dem PC bzw. 60 Euro auf den Kosnolen nieder. Fans der Klötzchen-Ninjas sollten sich also nicht mehr allzu viel Zeit lassen.

Quelle: TT Games