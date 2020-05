Sidequest – Die Gaming-News vom 17. Mai 2020

Nachdem wir vergangene Woche am Muttertag eine Pause eingelegt haben, sind wir diese Woche wieder mit unserer Sidequest am Start. Und was für eine Newswoche wir hinter uns haben. Da folgte eine Ankündigung nach der anderen. So bekommt die Mafia-Trilogie ein Remaster ebenso wie Tony Hawks Pro Skater 1 und 2. Nintendo kündigte völlig überraschend Paper Mario: The Origami King an und Ubisoft stellte ihr Online-Event Ubisoft Forward vor. Und dann bekamen wir mit der Unreal Enginge 5 einen ersten Einblick in die Zukunft des Gaming und der Entwicklung der Next-Gen-Grafik. Diese und mehr Themen gibt es für euch wie immer auch in Videoform.

Wöchentliche Gaming-News mit Sidequest