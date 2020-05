Nioh 2 – Update bringt Fotomodus und neue Missionen

Nioh 2 bekommt nun zwei Monate nach Release einen Fotomodus spendiert, zudem kommen neue Nebenmissionen auf euch zu. Auch ein neues DLC-Pack hat ein Datum erhalten.

DLC erscheint im Juli!

Laut dem Beitrag auf dem PlayStation Blog, erhält der Fotomodus einige komplexere Einstellungen. Kameraeinstellungen, Beleuchtung, Farbabstufung, Beleuchtungs- und Farbgebungsanpassungen, sowie einige Filter werden in dem Modus verfügbar sein. Insgesamt neun Nebenmissionen/Zwielichtmissionen, sind in dem Update enthalten. Genauere Infos zu den Missionen gibt es leider nicht. Das erste DLC-Pack wird den Namen “Der Schüler des Tengu” tragen und erscheint am 30. Juli. In diesem DLC-Paket, findet der Protagonist in einem Schrein, eine mysteriöse Pfeife, die “Sohayamaru” genannt wird. Beim Untersuchen der Pfeife, leuchtet diese auf, während sich ein Yokai hinter ihm aufbaut. Alles weitere müsst ihr selbst herausfinden. Insgesamt drei DLC-Pakete sollen veröffentlicht werden, die neue Handlungsstränge, Yokai, Bosse, Schutzgeister, Fähigkeiten; Rüstungen und Waffen enthalten sollen. Erscheinen sollen. In den kommenden Monaten werden noch mehr Infos zu den DLC’s veröffentlicht.

Quelle: Sony