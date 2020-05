E3 – DIESE Termine müsst ihr euch Merken

Das die E3 2020 abgesagt wurde, sollte allen bekannt sein, jedoch wird es trotzdem Präsentationen in Form von Livestreams geben. Hier findet ihr eine Übersicht mit den kommenden Terminen.

Events breit verteilt!

Anstatt alle Präsentationen in eine Woche zu klatschen, wird es an verschiedenen Tagen kleinere Streams geben. Unter anderem wurden bereits die Unreal Engine 5 und Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 vorgestellt. Diese Präsentationen wurden von Geoff Keighley, zusammen mit den Entwicklern, moderiert und erläutert. Mit Inside Xbox und State of Play, planen Sony und Microsoft ihre eigenen Events, um sich die Vorherrschaft im Konsolen-Krieg zu sichern. In den nächsten Wochen und Monaten, könnt ihr noch weitere Events erwarten. Eine genaue Auflistung findet ihr hier.

Events im Juni

6. Juni 19:00 Uhr bis 8. Juni – Guerrilla Collective Live

6. Juni 20:30 Uhr – Paradox Insider

6. Juni 21:00 Uhr – PC Gaming Show

6. Juni 23:30 Uhr – Future Game Show

9. Juni bis 14. Juni – Steam Game Festival: Summer Edition

11. Juni – Cyberpunk 2077: Night City Wire

12. Juni 1:00 Uhr – EA Play

Im Laufe des Monats – IGN Summer of Gaming mit verschiedenen Publishern

Events im Juli

11. Juli – TennoCon 2020: Warframe

12. Juli 12:00 Uhr – Ubisoft Forward

Im Laufe des Monats – Microsoft stellt Spiele der Xbox Game Studios vor

Events im August

24. August 20:00 Uhr – gamescom Opening Night Live

Zudem werden noch weitere Events von Sony, Nintendo und Microsoft in Planung sein, die bis jetzt aber noch keinen festen Termin haben. Wie findet ihr diese Lösung für das Corona-Problem? Könntet ihr euch vorstellen, öfter solche Präsentationen zu bekommen oder könnt ihr es kaum erwarten, auf die E3 bzw. Gamescom 2021 zu gehen?

Quelle: Summer Game Fest, 4Players