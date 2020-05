Diablo 2 – Remaster steht angeblich kurz vor Ankündigung

Die Entwickler bei Vicarious Visions sind anscheinend voll im Remaster-Fieber, denn angeblich arbeiten sie zur Zeit an einem Remaster von Diablo 2. Erst vor kurzem haben sie verkündet, ein Remake von Tony Hawks Pro Skater 1 + 2 zu veröffentlichen und konnten noch davor mit der Crash Bandicoot N’Sane Trilogy punkten. Nun will die französische Seite Actugaming herausgefunden haben, dass Blizzards Rollenspiel als nächstes an der Reihe ist.

Diablo 2 Ressurected noch in diesem Jahr?

Das Remaster soll mit dem Namenszusatz “Ressurected” erscheinen und wohl angeblich schon bald angekündigt werden. Was Insider-Informationen angeht, ist Actugaming eine verlässliche Quelle. Was Blizzard angeht so sagten sie bereits Overwatch 2, WoW Shadowlands und Warcraft 3: Reforged noch vor ihrer Ankündigung voraus. Vicarious Visions möchte mit dem neuen Remaster nicht die Fehler machen, die von Blizzard mit Warcraft 3: Reforged gemacht wurden. So will man klar kommunizieren, dass es sich bei Ressurected um ein Remaster und nicht um ein Remake handelt. Es soll angeblich noch Ende diesen Jahres erscheinen.

Quelle: Actugaming