Ubisoft Store – Digital Dealz bringen zahlreiche Rabatte

Passend zum Mega Sale im Epic Games Store startete auch Ubisoft unlängst eine Rabattaktion im hauseigenen Store. So rief der französische Publisher zuletzt die Digital Dealz aus, die zahlreiche Blockbuster und Hochkaräter aus dem eigenen Portfolio rabattieren.

Spiele bis zu 75 % günstiger

Im Ubisoft Store werden derzeit unter anderem Spiele der Marken Tom Clancy’s The Division, Anno, Assassin’s Creed, Die Siedler oder Rainbow Six zu vergünstigten Preisen angeboten. Die Aktion selbst soll noch bis zum 25. Mai um 11:00 Uhr laufen. Unter anderem könnt ihr euch derzeit Anno 1800 für nur 29,99 Euro sichern, Assassin’s Creed Odyssey für lediglich 19,80 Euro erwerben und zum Schnäppchenpreis von 9,90 Euro steht euch The Division 2 zur Verfügung. Zudem gesellen sich Assassin’s Creed Origins, Far Cry 5 oder Tom Clancy‘s Rainbow Six Siege mit Rabatten von 75 % und 60%. Zu den Angeboten im Ubisoft Store gelangt ihr über folgenden Link.

Quelle: Ubisoft Store