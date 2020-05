Valorant – Alles zum Patch 0.50

Riots neustes Meisterwerk hat es in kürzester Zeit an die Twitch-Spitze geschafft. Um dort aber auch zu bleiben, muss das Spiel mit frischen Patches am Laufen gehalten werden.

DAS hat der Patch zu bieten!

Sowohl Gewehre, als auch Champions, Maps und das Balancing wurden verbessert. Und auch eine Reihe Fehler wurden endlich aus dem Weg geräumt. Die Genauigkeit, beim Übergang vom Rennen zum direkten anhalten, wurde angepasst. Die Geschwindigkeit der Deadzone-Genauigkeit wurde von 25% auf 30% erhöht. Außerdem wurde die Erholungszeit aller Sturmgewehre angepasst, um Einzelschüsse und Feuerstöße effizienter zu machen. Diese wurde bei allen Sturmgewehren nach unten korrigiert. Zudem wurde die Grundgenauigkeit beim gehen generft, die diese wurde nun von 0,6° auf 0,8° erhöht, da Dauerfeuer zu übermächtig war. Die Ares wurde etwas günstiger, anstatt 1700 un 1600. Und die Abweichung der Kugeln wurde verbessert.

Was sagen die Agenten?

Sage, Cypher, Omen, Viper, Phoenix und Brimstone haben auch Updates bekommen. Sage hat einen Nerf erfahren, nachdem sich heraussteltte wie OP sie eigentlich ist. Die anderen Charaktere wurde etwas mehr ausbalanciert. Vipers Kontamination wurde vom Radius nun erhöht, von 350 auf 450, um an andere Fähigkeiten heranzureichen. Auch die Kosten von Fähigkeiten wurden verändert, so kostet nun Sages Barrierensphäre nun 400 Credits (vorher 300), Razes Sprengstoffpack 200 Credits (vorher 100), Phoenix‘ Fieser Wurf 200 Credits (vorher 100), Brimstones Brandbeschuss 300 Credits (vorher 200) und Jetts Aufwind kostet nun 100 Credits (vorher 200). Auch die Karten haben einige Veränderungen durchlitten. Alle Änderungen, die im Patch 0.50 vorgenommen wurden, findet ihr genau hier. Seid ihr mit den Änderungen zu frieden?

League of Legends €50 Prepaid Gift Card (7200 Riot Points) Cette Carte ne peut être utilisée que sur les serveurs de LoL EU Ouest

League of Legends ist ein schnelles, kompetitives Onlinespiel, in dem zwei Teams aus mächtigen Champions gegeneinander antreten.

Quelle: Riot Games