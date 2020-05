Mafia Trilogy – Ankündigung kommt nächste Woche

Die Gerüchte haben endlich ein Ende, denn die Mafia Trilogy ist nun bestätigt. Doch die offizielle Ankündigung kommt erst nächste Woche.

Wir hatten in den letzten Wochen ja mehrfach über diverse Listings in Rating Boards und immer wieder auftauchende Leaks, berichtet. Jetzt ist es endlich offiziell, dann via Twitter wurde die Gangerster Trilogie angekündigt.

Allerdings gibt es noch nicht wirklich Informationen zu teilen, denn die offizielle Ankündigung mit mehr Details, soll erst nächste Woche am 19. Mai um 18:00 Uhr erfolgen.

Bis jetzt gibt es nur einen ersten Teaser, der euch auf die Rückkehr der bekannten Charaktere vorbereiten soll. Ich persönlich freue mich besonders auf die ersten beiden Teile der Reihe und ein Wiedersehen mit Vito.

Freut ihr euch auch so auf die Rückkehr der Gangster, wie wir?

Live the life of a gangster across three distinct eras of organized crime in America. Discover the #MafiaTrilogy Tuesday, May 19 at 9am PT / 12pm ET / 5pm BST at https://t.co/I2ztjXo7FZ. pic.twitter.com/kzLD4qFRAj

— Mafia: Trilogy (@mafiagame) May 13, 2020