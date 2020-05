Call of Duty Warzone – Infinity Ward verschärft Maßnahmen gegen Cheater

Immer mehr Cheater tummeln sich auf Verdansk herum, nun hat Infinity Ward ihre Maßnahmen verschärft. Jedoch wird nicht jeder damit zufrieden sein.

Das neuste Sicherheitsupdate bringt eine 2-Faktor-Authentifizierung mit, die neue Spieler durchführen müssen. Über SMS-Authentifizierung, soll dafür gesorgt werden, dass es eine größere Hürde für Cheater gibt. Unter dem entsprechendem Tweet von Infinity Ward, bekräftigten die Spieler diese Maßnahme und forderten ein Crossplay nur für Konsolen. Zuvor wurde schon im Update 1.20 eine Kilcam und ein Meldesystem implementiert, um Cheater ausfindig zu machen. Anschließend sollen verdächtige Spieler nur noch gegen andere Cheater spielen dürfen. Das neue Update wird nicht jedem gefallen, denn nicht jeder möchte seine Telefonnummer preisgeben, nun müssen alle Spieler durch die Cheater leiden. Leider sind viele Shooter auf dem PC von Cheatern betroffen, Riot Games hat deshalb direkt Initiative ergriffen und für ihren hauseigenen Shooter Valorant, einen Anti-Cheat-Guard implementiert. Seid ihr auch schon auf Cheater getroffen?

Security Update: We have initiated two-step SMS authentication for new #Warzone PC users, who log in as free to play as another step to provide an additional layer of security for players.

— Infinity Ward (@InfinityWard) May 12, 2020