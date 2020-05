Square Enix – Stay Home & Play-Bundle via Steam mit großem Rabatt

Im Rahmen der bestehenden Corona-Situation haben zuletzt zahlreiche Entwickler und Publisher in der Spielebranche Titel aus dem eigenen Portfolio verschenkt sowie vergünstigt angeboten, um Menschen auch innerhalb ihrer eigenen vier Wände zu unterhalten. Unter dem Titel Stay Home & Play bietet nun auch Square Enix ein kostengünstiges Spielbundle via Steam an.

Square Enix Bundle mit Just Cause, Tomb Raider und vielen mehr

Mit dem Stay Home & Play-Bundle dürfen Spieler derzeit über die Vertriebsplattform Steam bei zahlreichen Hochkarätern aus dem Hause Square Enix sparen. Unter anderem im Bundle enthalten sind die Spiele Thief, Dungeon Siege III, Hitman, Rise of the Tomb Raider oder Deus Ex: Human Revolution. Insgesamt beläuft sich die Sammlung auf 54 Titel aus dem Hause der japanischen Spieleschmiede, die derzeit zu einem Preis von lediglich 38,30 Euro zu haben sind. Sämtliche Einnahmen werden an einen wohltätige Zweck gespendet. Zum Bundle gelangt ihr über folgenden Link. Wann die Aktion endet, ist bislang nicht bekannt gegeben worden.

Quelle: Gamespot