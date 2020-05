Mafia 2 – Anzeichen für ein Remaster verdichten sich

Gestern berichteten wir über neue Gerüchte zu Mafia 4. Denn auf dem offiziellen Twitter-Kanal des Mafia-Franchise wurden nach zwei Jahren nun sehr kryptische Posts getätigt. Somit bestand der Verdacht, dass sich ein Nachfolger zum häufig kritisierten dritten Teil anbahnen würde. Allerdings merkten wir auch an, dass es sich um ein Remaster von Mafia 2 handeln könnte, da momentan viele Spiele eine solche Neuauflage erhalten. Zudem feiert das Spiel 10-jähriges Jubiläum. Neueste Hinweise bestätigen den Verdacht.

Mafia 2 erhält plötzlich Update bei Alterseinstufung

Auf der Website der brasilianischen Alterseinstufung für Games gab es ein Update. Mafia 2 wird doch nämlich plötzlich auch für Xbox One, PS4 und Google Stadia gelistet. Dasselbe gilt für die Seiten aus Taiwan und Süd-Korea. Übrigens: Bereits letztes Jahr wurden zwei Trademarks seitens Take Two registriert. Eines davon ist Mafia 2 mit dem originalen Schriftzug und Logo. Das andere lautete einfach nur “Mafia”, besaß allerdings einen ganz anderen Schriftzug. Die Indizien sprechen also ganz klar für ein Remaster von Teil 2. Offiziell ist zwar noch nichts, allerdings spricht zu viel für die Neuauflage. Wie es allerdings um ein Mafia 4 und/ oder Reboot steh, das ist noch sehr undurchsichtig. Somit werden wir den Twitter-Account von Mafia weiter beobachten und hoffen, dass wir schon bald handfeste Informationen erhalten.

Quelle: Twisted Voxel