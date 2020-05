Thimbleweed Park – Holt euch das kostenlose Sequel “Delores”

Für Fans des 2017 des Point & Click Adventures Thimbleweed Park, haben wir tolle Neuigkeiten. Ein kostenloses Prequel, mit dem Titel, Delores: A Thimbleweed Park Mini-Adventure, steht ab sofort zum Download zur Verfügung.

Spiel entstand aus Langeweile!

Ron Gilbert schrieb auf seiner Seite grumpygamer.com, dass er Delores während der Isolation entwickelte. Desweiteren meinte er, dass viele Menschen unterschiedlich mit der Isolation umgehen und er halt ein Spiel entwickelte, was ihm bei Verstand hielt. Das Spiel ist kostenlos und sowohl auf Steam, als auch im Epic Store erhältlich. In diesem Abenteuer spielt ihr Delores, die auch schon im Hauptspiel eine größere Rolle einnahm. Nach Ihrem Urlaubstrip kommt sie zurück und arbeitet als Fotografin, für die Nickel News. Hier setzt der Anfang des Spiels an, den Rest müsst ihr selbst herausfinden. Wer Thimbleweed Park mochte, der sollte unbedingt einen Blick auf das neuste Werk von Ron Gilbert werfen. Wie steht ihr zu Point & Click-Spielen?

Quelle: grumpygamer.com