EA – Doch kein Support für Xbox Series X Smart Delivery

Xbox Series X soll mit Smart Delivery gratis Next Gen Updates für Games bieten. EA zieht aber nicht mit und geht seinen eigenen Weg.

Kein Smart Delivery für EA Games

Noch bei der letzten Investorenversammlung hörte es sich so an, als sei Electronic Arts mit an Bord, bei freien Updates für seine Titel auf der Xbox Series X. Titel, gekauft auf Xbox One, sollen mit Smart Delivery kostenfrei, jederzeit auf Series X Versionen aufstockt werden können.

In der Xbox Präsentation vor wenigen Tagen, machte Microsoft auch deutlich, dass die gezeigten Titel dieses Feature unterstützen würden. Während der Vorstellung des neuen Madden, gab es zwar die wörtliche Ankündigung für ein gratis Upgrade, das Kleingedruckte hatte man aber unterschlagen.

Auffällig war, dass das Smart Delivery Logo nicht gezeigt wurde, während des Madden Parts. In einer Pressemeldung erklärte der Publisher dann, was es damit auf sich hat. Kurz gefasst, Smart Delivery bekommt ihr nicht.

Vielmehr müsst ihr Madden vor dem 31. Dezember 2020 auf der Xbox One kaufen, und könnt dann bis zum 31. März 2021 ein kostenfreies Upgrade bekommen. Außerhalb dieser Zeiträume habt ihr dann Pech gehabt und müsst die Next Gen Version kaufen.

Dieser Fall zeigt auch, dass es wie bereits angekündigt, jedem Publisher oder Entwickler überlassen wird, ob sie Smart Delivery anbieten wollen. Modelle wie bei Madden oder gar bezahlte Upgrades, wird es wohl auch diesmal wieder geben.

Quelle: ea.com