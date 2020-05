Before We Leave – Kampfloses Aufbauspiel nun erhältlich

Für alle, die einfach nur in Ruhe ihr Imperium erbauen wollen, hält Before We Leave wahrscheinlich die Lösung bereit. Denn dieses kampflose Aufbauspiel von Balancing Monkey Games verschont einen mit der Schmach und dem Ärger, seine mühselig aufgebaute Entwicklung durch nervige Feinde fallen zu sehen. Jedoch ganz ohne Herausforderungen kommt ihr dabei nicht davon. Das Spiel ist für 17,99€ im Epic Games Store erhältlich.

(Fast) Gewaltfrei durch die Welt von Before We Leave

Auf Hexfeldbasis baut ihr, startend mit einer kleinen Siedlung, eure Zivilisation nach und nach kontinentübergreifend auf dem dreidimensionalen Planeten aus. Irgendwann ist es sogar möglich andere Planeten zu bereisen und ein Netzwerk zwischen ihnen zu erstellen. Dabei kommt das Spiel gänzlich ohne Waffen und Gegner aus. Doch Vorsicht ist dennoch geboten, denn das Weltall birgt auch Gefahren. Die uralten Wächter der Ahnen treten in Erscheinung und fordern deine Städte heraus. Auf deinen Planeten warnen noch die Spuren jener Katastrophen, die einst deine Vorfahren unter die Erde trieben, vor den Folgen falscher Entscheidungen.

Quelle: Epic Games Store