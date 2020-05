Resident Evil 8 – Spiel soll besonders grausam werden

Laut neusten Gerüchten über Resident Evil 8, soll das Spiel noch eine Schippe drauf legen und euch das Fürchten lehren.

Der Insider Ryan aka auf Twitter @AestheticGamer1, verriet in einem seiner Tweets, dass der neuste Teil der Resident Evil Reihe, noch düsterer und grausamer wird, also die Vorgänger. zuvor sprach er noch von Silent Hill und dass er leider keine weiteren Infos darüber hat, jedoch wäre er sehr froh verkünden zu können, dass RE8 richtig düster wird. Die Frage, die wir uns dabei stellen ist, wird das Spiel an seinen Vorgänger anknüpfen oder doch wieder klassischer werden, wie die Remakes? Sowohl die Remakes, als auch RE7, kamen bei den Fans gut an. Der siebte Teil rettete die Reihe vor dem Untergang und setzte neue Horror-Maßstäbe. Desweiteren verriet AestheticGamer, dass das Spiel cross-gen und PC bedienen wird, dass einen ungefähren Zeitraum erahnen lässt. Auf welche Art Resident Evil hättet ihr Lust?

I don't know much on Silent Hill I haven't shared, but its apparently its revealed soon so I'm looking forward to it. I still believe it from what I was shown, but I do have a healthy skeptic in me.

RE8 I'm excited for the reveal, it's by far the darkest & most gruesome RE yet.

