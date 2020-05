Ghostrunner – Cyberpunk Mirrors Edge Mix bekommt Demo

Das Cyberpunk Setting ist dank CD Projekt RED aktuell wieder super beliebt. Ghostrunner bietet einen interessanten Mix des Settings mit dem Mirrors Edge Gameplay.

Ghostrunner Demo auf Steam verfügbar

Der Parcours Action Titel im Cyberpunk Stil versetzt euch in eine düstere Zukunft. Nach einer Katastrophe, die die Welt verwüstet und die Menschheit fast ausgelöscht hat, finden die Überlebenden Zuflucht im Tower.

Der Tower ist allerdings kein sicherer Hafen, denn ob ihr oben sicher bei den Reichen lebt oder unten in der Gosse, hängt von euren Cyberimplantaten ab. Armut, Gewalt und Chaos sind an der Tagesordnung im Tower.

Als Cyber Warrior müsst ihr den Aufstieg im Tower wagen und dabei dessen Geheimnisse aufdecken. Auf den ersten Blick sieht das Gameplay wirklich wie ein Mirrors Edge Nachfolger, mit einem neuen Setting, aus.

Dank des blitzschnellen Schwertkampfs, mit dem ihr Feinde ausschaltet, kommen aber auch ein wenig Katana Zero Vibes auf. Noch in diesem Jahr soll der Titel für PS4, Xbox One und PC erscheinen.

Wer schon jetzt einmal einen Blick darauf werden und selber spielen möchte, kann sich auf Steam die Demo herunterladen.

Quelle: Steam