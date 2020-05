Wolcen – Weitere Patches und umfangreiches Inhaltsupdate geplant

Nach dem etwas holprigen Start von Wolcen soll das Rollenspiel kontinuierlich mit neuen Inhalten und technischen Verbesserungen versehen werden.

Patch-Fahrplan bekannt gegeben

Unter dem treffenden Begriff “Second Dawn” bezeichnen die Entwickler hinter Wolcen: Lords of Mayhem die nächste Welle an Updates und Patches, die das Spiel auf ein neues Level hieven sollen. Dazu erwartet uns bereits im Mai Patch 1.0.14, im Juni Version 1.0.15 und schon im Juli die Version 1.0.16. Jeder Patch kommt dabei mit neuen Updates und Quality-of-Life-Verbesserungen daher.

Am Ende dieses Dreiergespanns an Releases soll dann das umfangreiche Inhaltsupdate auf Version 1.1.0 folgen, das auch ein saisonales Chronicle-Event einführt. Letzteres ist zeitlich begrenzt und erlaubt euch mit einem neuen Spielcharakter in eine neue Welt einzutauchen.

“Patch 1.1.0 enthält unter anderem neue Schadenstypen in den Skill Modifiers, eine Überarbeitung der Schadensskalierung, Verbesserungen der Gate of Fates sowie generelle Updates wie Suchfunktionen im passiven Fähigkeiten-Baum.”

Quelle: Eurogamer