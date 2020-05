Chorus – Neuer Space-Shooter im Anmarsch

Deep Silver arbeitet zusammen mit Entwickler FISHLABS an einer neuen IP namens Chrous. Der Weltraumshooter soll 2021 erscheinen.

Spiel kommt für Current- und Next-gen-Konsolen!

Deep Silver bestätigte, dass Chorus für PlayStation 4, Xbox One, Google Stadia und PC, als auch für PlayStation 5 und die Xbox Series X veröffentlicht wird. Das Spiel macht dabei Gebrauch von Microsofts Smart-Delivery-Feature, damit der Titel nur einmalig erworben werden muss. In Chorus spielt ihr die Ex-Kultistin Nara, die eine herausragende Pilotin ist, sowie die KI Forsaken. Der Dark-Space-Combat-Shooter wird ein Einzelspieler-Erlebnis, indem ihr euch in gewaltige Raumschlachten stürzt. FISHLABS ist bekannt für Weltraumspiel wie die Serie Galaxy on Fire. So scheint der Titel in den richtigen Händen zu sein. Der erste Trailer besticht durch herausragender Grafik. Laut Publisher wird 4k-Auflösung mit 60fps und Raytracing unterstützt und wird dadurch eine echte Augenweide. Den Trailer findet ihr hier direkt unter dem Beitrag. Einen genauen Termin hat Deep Silver nicht veröffentlicht, jedoch soll der Titel voraussichtlich 2021 erscheinen.

Quelle: Deep Silver via Pressemeldung