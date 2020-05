EA – Spiele bekommen gratis Upgrade auf Next-Gen-Konsolen

Nach CD Projekt RED, zieht auch EA nach und verspricht ein kostenloses Upgrade auf die nächste Konsolengeneration. Dies ging aus einem Bericht des Investorentreffens hervor.

Wer bisher Angst hatte, Spiele doppelt kaufen zu müssen, kann nun aufatmen. Electronic Arts wird neue Spiele upgradefähig für die neue Konsolengeneration machen. Damit zieht der Publisher gleich mit CD Projekt RED und Ubisoft, die den selben Weg gehen werden. Besonders Fans von FIFA wird dies freuen, denn hier wäre es wirklich ärgerlich, den Titel doppelt kaufen zu müssen. Ob das nun für alle neuen Konsolen, also PlayStation 5 und Xbox Series X gilt, wurde in der Mitteilung nicht bekanntgegeben. Es ist aber davon auszugehen, dass das Upgrade auf beiden Konsolen möglich sein wird. Für die Entwickler birgt das gratis Update jedoch Nachteile, denn so muss das Spiel für beide Generationen optimiert werden. Vor allem zu Beginn einer neuen Generation, muss sich erstmal auf die Plattform gewöhnt werden, was zu Verzügen in der Entwicklung sorgen kann. Wo die Reise genau hingeht, wird EA wohl auf der diesjährigen EA Play veröffentlichen, die am 12. Juni stattfinden wird.

