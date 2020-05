DIRT 5 – Nächster Teil der Reihe offiziell zum Oktober 2020 angekündigt

Während der Xbox Inside-Ausgabe vom heutigen 07. Mai 2020 gab Codemasters in Form eines Trailers offiziell bekannt, dass DIRT 5 bereits im Oktober für alle aktuellen Konsolen und zum Startschuss auch für die Next-Gen-Konsolen erscheinen wird.

Die DIRT 5-Weltreise führt Spieler an einige der aufregendsten, exotischsten und malerischsten Orte der Welt. Von Metropolen wie New York und Rio de Janeiro, bis zu den entlegenen Regionen Griechenlands und Chinas – Globetrotter kommen auf ihre Kosten. Dort finden dann aggressive Rennen in einer Vielzahl von Fahrzeugklassen statt – von Buggys über Trucks bis hin zu Rock Bouncern, sowie klassischen und modernen Rallye-Autos.

DIRT 5 offiziell angekündigt

Der umfangreiche und „story-getriebene“ Karriere-Modus wurde in jeglicher Hinsicht erweitert und beinhaltet Events und Herausforderungen auf einigen der anspruchsvollsten Strecken. Bevor es auf den Track geht, ist Kreativität angesagt. Der bisher umfangreichste Editor aller DIRT-Spiele bietet zahlreiche Individualisierungsmöglichkeiten. Der Spielfortschritt in DIRT 5 ist non-linear angelegt und ermöglicht es Spielern, an mehreren ihrer jeweilig bevorzugten Events teilzunehmen.

In DIRT 5 kehrt der beliebte Split-Screen-Modus für bis zu vier Spieler zurück. Die vollständige Liste der Spiel-Modi wird in Kürze bekannt gegeben, doch, so viel sei verraten, ein Modus stellt die Kreativität in den Vordergrund schreit förmlich nach Couch-Ko-op mit Freunden bzw. Online-Matches gegen die besten DIRT-Fahrer der Welt.

DIRT 5 überzeugt auch dieses Mal wieder durch eine Vielzahl an Sprechern, angeführt von Nolan North und Troy Baker – bekannt aus diversen Videospiel-Großproduktionen. In ihrer einmaligen Art führen sie die Spieler durch den Karriere-Modus. Außerdem moderieren sie zusammen mit weiteren Prominenten aus der Welt des Motorsports und des Gaming die DIRT In-Game-Podcast-Serie.

„Als Studio sind wir große Fans von DIRT 2 und 3. Dieses Spiel ist unsere Hommage: eine größere und intensivere DIRT Off-Road-Erfahrung in einer lebendigen, herausfordernden und spaßigen Umgebung,“ sagt Robert Karp, DIRT 5 Development Director bei Codemasters. „Egal, ob ihr gegen die AI auf einigen der weltweit anspruchsvollsten Strecken antreten wollt, oder euch lieber auf der Couch im Vier-Spieler-Splitscreen mit Freunden messt, DIRT 5 bietet beides.“

Angebot DiRT 4 (PS4) In DiRT 4 dreht sich alles um den Adrenalinrausch, die Spannung, die Gefahr von Offroad-Rennen und die Liebe zu diesem Hochgefühl

Kombiniert Spannung und Realismus eines DiRT Rally, mit furchtlosem Nervenkitzel, Zugänglichkeit und adrenalinstrotzenden Wettstreiten von DiRT 3

Inklusive neuem, revolutionären Rennstrecken-Editor "Your Stage", Karrieremodi und herausfordernden online Wettbewerben

Tuning - Verbessern Sie Ihr Setup, basierend auf Ihrem Fahrzeug, den Streckenbedingungen und den Wetterkonditionen

Zielgruppen-Bewertung: Freigegeben ab 6 Jahren

Quelle: Codemasters via Pressemeldung