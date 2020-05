PlayStation 5 – Ist DAS der neue VR-Controller?

Ein neues Patent und ein Video von UploadVR zeigen womöglich die neuen VR-Controller der PlayStation 5. Diese zeigen gewisse Ähnlichkeit mit einem anderen Controller.

Kommt nun die PSVR2?

Das Video von UploadVR zeigt einen neuen Controller, der dem Index Controller von Valve ähnlich sieht. Das Gerät erkennt die Hände bzw. die einzelnen Finger und gibt diese auf dem Bildschirm wieder. Ein Sensor von außen wird dabei nicht benötigt, wodurch die PlayStation Kamera überflüssig wird. Für das Gerät sind Kazuyuki Arimatsu und Hideki Mori von Sony Interactive Entertainment verantwortlich, was den Verdacht einer PSVR2 noch bekräftigt. Jedoch sagte Sony in früheren Interviews bereits, dass die neue VR-Generation nicht zusammen mit der PlayStation 5 auf dem Markt kommen wird. Deshalb wird vermutet, dass die neuen Controller noch eine längere Zeit auf sich warten lassen werden. Möglicherweise wird bereits an einer kabellosen Variante gearbeitet, wodurch auch die Motion Controller komplett entfallen könnten. Seid ihr auf dem VR-Trip oder ist euch das noch alle zu unausgereift?

