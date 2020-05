Call of Duty Warzone – Werden die Easter Eggs bald geöffnet?

Wer sich auf Verdansk schon etwas genauer umgeschaut hat, dem sollten unter anderem verschlossene Türen aufgefallen sein. Werden sich diese bald öffnen?

Sesam öffne dich in Season 4?

Laut Entwickler soll es für Season 4 ein Update der Map geben, das möglicherweise die Rätseln um die Map lüftet. im Bunker gibt es unten eine Tür die sich nicht öffnen lässt, dafür wird ein Gegenstand benötigt. Eine rote Zugangskarte könnte der Schlüssel sein. Diese ist im letzten Patch veröffentlicht worden. Zudem kamen Animationen für die Bunkertüren dazu, was dies weiter bekräftigt. Des weiteren soll ein ganzer Map-Abschnitt bestehen, den die Spieler noch nicht gesehen haben. Neben den Easter Eggs sollen auch weitere Spielmodi und neuer Loot in Arbeit sein. Field-Upgrades wären mögliche Neuerungen, sagte der Creative Director von Co-Entwickler Raven Software. Es bleibt abzuwarten, was noch alles in das Spiel implementiert wird. Wie wäre es mit einer neuen Map? Habt ihr euch schon an Verdansk satt gesehen oder reicht euch die derzeitige Map aus?

Quelle: Gameswelt