Life is Strange 2 – Kostenlose Stream-Demo verfügbar

Square Enix bietet seit Kurzem eine kostenlose PC-Demo zu Life is Strange 2 an. Das Besondere an dieser Demo ist, dass sie dank Polystream nicht heruntergeladen werden muss. Ihr braucht lediglich auf die offizielle Webseite gehen und könnt direkt loslegen, denn das Spiel wird aus der Cloud geliefert. In der Demo-Version schlüpft ihr in die Rolle von Sean und erkundet die Vorstadt.

In Life of Strange 2 geht es um die Brüder Sean und Daniel. Nach einem tragischen Vorfall laufen die beiden von zu Hause weg und flüchten vor der Polizei – ihr Ziel: Mexiko. Wie auch schon im ersten Teil spielen übernatürliche Kräfte eine wichtige Rolle. So müssen sich die Brüder auf ihrer Flucht auch mit Daniels telekinetischer Kraft auseinandersetzen. Das Game ist in fünf Episoden aufgeteilt. Die erste Episode erschien am 26. September 2018 für PC, PlayStation 4 und Xbox One.

The free demo of the award-winning #LifeIsStrange2 is now available to play instantly on your PC!

The Complete Season is also 60% off on Steam until May 4th. Try before you buy by heading to https://t.co/zCscWHNDjS pic.twitter.com/CDZfXAbjPX

— Life is Strange (@LifeIsStrange) May 3, 2020