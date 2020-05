Fortnite – Die Lichtschwerter sind wieder zurück

Der vierte Mai ist allgemein auch als Star Wars-Tag bekannt. Wie auch schon letztes Jahr, hat Epic Games wieder einmal die Laserschwerter ausgepackt.

May the fourth be with you!

Es ist zeit zu zeigen, auf welcher Seite ihr steht. Kämpft ihr gemeinsam mit den Rebellen gegen die dunkle Seite der Macht oder schließt ihr euch dieser an. Euch stehen vier verschiedene Lichtschwerter zur Auswahl. Neben dem grünen (Luke Skywalker), violetten (Mace Windu) oder dem blauen (Rey) Lichtschwert, könnt ihr auch das rote bekommen, welches von Kylo Ren ist. Neben den Lichtschwertern, tauchen auch die Einheiten der ersten Ordnung und die Widerstandskämpfer auf. Im Item-Shop findet ihr neue Outfits, Rücken-Accessoires, Emotes und weitere Gegenstände zum Thema Star Wars. Da der Star Wars-Tag natürlich nur einmal im Jahr ist, endet die Aktion schon am 5. Mai. Wer eines der Items ergattern will, sollte sich also beeilen. Welches Lichtschwert würdet ihr wählen und auf welcher Seite der Macht steht ihr?

Quelle: Epic Games